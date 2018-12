sp.a wil geen uitbreiding van toeristische vluchten op Antwerp Airport

Als het van sp.a afhangt, komen er geen toeristische vluchten meer bij vanop de Antwerpse luchthaven.

Volgens het bestuursakkoord moet Antwerp Airport zich focussen op zakenvluchten. De Antwerpse socialisten willen dan ook verhinderen dat er nog nieuwe toeristische bestemmingen bij komen. De twee andere bestuurspartijen nuanceren het verhaal : "Focussen op zakenvluchten is iets anders dan dat er alleen nog maar zakenvluchten mogen zijn”, zegt Philippe De Backer aan Gazet Van Antwerpen.

Ook is de vraag wat een toeristische bestemming is. Zijn Milaan, Rome, Barcelona toeristische bestemmingen? Volgens Marcel Buelens, directeur CEO van Antwerp Airport vloog TUI Fly niet genoeg op die bestemmingen om voldoende zakenreizigers te overtuigen. “TUI Fly vloog bijvoorbeeld drie keer per week naar Barcelona. Dat is niet genoeg. Een maatschappij moet minstens twee keer per weekdag vliegen, zodat een zakenreiziger heen en terug kan”, zegt Buelens in GvA.

Volgens Koen Kennis is het niet aan de stad Antwerpen om te bepalen welke maatschappijen er op de luchthaven van Deurne komen. "Dat is een bevoegdheid van de Vlaamse regering".