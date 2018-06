CRU (Colruyt-groep) op Groenplaats in Antwerpen

Sinds oktober 2017 huurt Colruyt Group een pand op de Groenplaats in Antwerpen. Er werd de afgelopen maanden bekeken welke winkelformule van de groep er zou kunnen komen, met als eerste bedoeling er een Spar Colruyt Group onder te brengen.

Vandaag werd beslist er een CRU te huisvesten, gezien de locatie een groot potentieel heeft voor een formule als CRU. Dat wordt de CRU-markt die momenteel in de site in Wijnegem gevestigd is. CRU in Wijnegem blijft open tot de opening van de nieuwe CRU op de Groenplaats na nieuwjaar, zodat de huidige klanten in het Antwerpse altijd bij CRU terecht kunnen.

Jo Spiegeleer, Business Unit Manager CRU: “Dit was voor ons een unieke opportuniteit, die we met beide handen hebben gegrepen. Antwerpen is en blijft voor ons een absolute ‘must have’. We zijn ervan overtuigd dat deze meer centrale ligging voor extra mogelijkheden voor CRU kan zorgen. We blijven heel sterk geloven in het CRU-concept, en kijken ernaar uit om nu nog meer klanten kennis te laten maken met deze unieke formule”.

Spar Colruyt Group zet haar expansie verder, net zoals de voorbije jaren. De voorbije 3 jaar zijn er 14 nieuwe winkels bijgekomen en 39 vernieuwingen geweest. Ook voor 2018 worden nog 4 nieuwe projecten en 10 verbouwingen van bestaande winkels voorzien, waarvan ook een project in Antwerpen. Dirk Depoorter, Algemeen directeur RPCG: “Colruyt Group is een echte familie van bedrijven. We werken met de verschillende winkelformules samen om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen in elke fase van hun leven. Het voordeel van tot een dergelijke familie te behoren, is dat we heel flexibel kunnen zijn om een dergelijke ‘change of plans’ door te voeren, in het voordeel van onze klanten. Zo blijven we als groep verder investeren in de toekomst van onze verschillende winkelformules.”