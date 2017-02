Zweef aan een 30 meter hoge kraan over De Schorre

De zesde editie van de Spartacus Run vindt plaats op zondag 30 april en maandag 1 mei in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. De inschrijvingen openen morgen om 11u.

Voor de Spartacus Run geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, maar dit jaar krijgt al wie jonger is ook de kans om te proeven van het hele Spartacus-gebeuren. Voor 6 tot 11-jarigen is er op maandag 1 mei de Little Spartacus Run over een aangepast parcours van ongeveer 2 km. Diezelfde dag is er ook de Junior Spartacus Run voor 12 tot 15-jarigen. Zij krijgen een parcours op maat voorgeschoteld van ongeveer 6 km.



Daarnaast wordt ook het 10 km-parcours van de Spartacus Run helemaal vernieuwd. De start- en aankomstzone blijft dezelfde, maar van daaruit werd het parcours helemaal hertekend inclusief enkele nieuwe spectaculaire hindernissen. Zo zal de Mega Swing zijn intrede maken in Boom: via een touw bevestigd aan een dertig meter hoge kraan, zweef je over het water. Deze eyecatcher was tijdens Race Against Nature in Averbode al een geweldig succes en om wachttijden te vermijden zal de capaciteit van deze hindernis verdubbeld worden.



Vorig jaar stonden er 14.000 deelnemers aan de start van de Spartacus Run, verdeeld over twee dagen. Ook dit jaar is er plaats voor 14.000 deelnemers (max. 7.000 per dag).