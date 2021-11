ACV, ABVV en ACLVB willen actie voeren in chemiebedrijven in het hele land, omdat de werkgevers gesprekken over een nieuw sectoraal akkoord zouden stopgezet hebben. Dat melden de vakbonden zondag. De onderhandelaars geraken het niet eens over onder andere de toekenning van een coronapremie en loonsverhogingen. De vakbonden en chemiekoepel Essenscia voerden sinds eind september gesprekken om een nieuw sectoraal akkoord voor de chemiesector overeen te komen. Vrijdagavond beëindigde Essenscia die gesprekken abrupt, zeggen de vakbonden. Volgens de bonden wilden de werkgevers niet tegemoetkomen aan eisen rond een coronapremie en loonsverhogingen voor 2021. Daarom hebben de vakbonden een stakingsaanzegging ingediend die geldt voor acties in bedrijven in heel België. Welke acties precies georganiseerd zouden worden en waar, is nog niet duidelijk. Wel zullen dinsdag al vakbondsmilitanten verzamelen aan de ingang van een evenement van Essenscia in Brussel. Het vertrek van Essenscia vrijdagavond kwam als een verrassing voor de vakbonden, zegt Koen De Kinder, Federaal secretaris ACVBIE. 'Op zich waren we constructief aan het onderhandelen. Ze hadden wel al aangegeven een coronapremie in 2021 niet te zien zitten. Daarnaast wilden ze pas loonsverhogingen toekennen vanaf 2022. Dat zou dan gebeuren binnen een kleine marge.' Volgens de vakbonden vragen de 130.000 werknemers die actief zijn in de basischemie, kunststof- en rubberverwerking en farmaceutische nijverheid, in de eerste plaats respect en waardering. 'Wij zijn vragende partij voor nieuwe gesprekken', zegt De Kinder. 'Als Essenscia opnieuw wil onderhandelen, zullen we onze acties schorsen.' Foto Belga