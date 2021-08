Nieuws Spectaculair: Antwerpse kunstenaar laat zijn straat volledig nabouwen in karton.

Beeldend kunstenaar en theatermaker Thomas Verstraeten maakt een grootse voorstelling over de straat waar hij woont. En met groots, bedoelen we écht groots, want Thomas heeft zijn straat laten nabouwen in karton. Tijdens 2020 probeerde hij het alledaagse leven in de Familiestraat in Antwerpen te inventariseren en beschrijven. Verstraeten goot alles in een theatervoorstelling en die zal eind september tijdens het festival Dear Antwerp te zien zijn.