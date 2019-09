Spectaculair filmpje met goede raad voor in het verkeer

Morgen start het schooljaar weer. Voor veel ouders betekent dat samen met de kroost de veiligste fietsroute naar school ontdekken. Niet altijd vanzelfsprekend, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Die studie bekeek meer dan 4.000 verkeersongevallen in Antwerpen, tussen fietsers en auto's. En het is niet enkel het gedrag van fietser en automobilist dat doorslaggevend is, maar vooral de omgeving en verkeersomstandigheden.