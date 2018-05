Spectaculair ongeval met Tesla

In Berchem is iets na twee uur vannacht een zwaar ongeval gebeurd in Roderveldlaan. Een Tesla Model S is tegen hoge snelheid op een geparkeerde vrachtwagen ingereden.



De wagen is zo'n 300 meter verder tot stilstand gekomen. Eén van de twee inzittenden werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. Een tweede passagier had lichte verwondingen en wenste geen verzorging. Er zou ook een derde betrokkene zijn, maar hij was bij de aankomst van de politie niet ter plaatse. De oorzaak van het ongeval moet nog achterhaald worden.