De lente is in aantocht en dus gaan verloofde koppels naarstig op zoek naar ideeën om dé grote dag in te vullen: de trouwdag. Verliefde koppeltjes zakten vanmiddag af naar de trouwebeurs "Engaged" in zaal Hopland om er kennis te maken met meer dan 50 standhouders. Fotografen, cateraars en juweliers. Alles staat dit jaar in het teken van de natuur.