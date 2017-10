Spectaculaire stijging opleidingen audiologie en logopedie

Het personeel van Thomas More in Antwerpen en Mechelen wordt deze week extra verwend door de directie. Dit academiejaar vinden vele nieuwe studenten de weg naar de opleidingen in Antwerpen. Daarmee zet Thomas More, dat o.a. ontstond uit de fusie van de vroeger Antwerpse Handelshogeschool en Katholieke Vlaamse Hogeschool de Metropool als studentenstad verder mee op de kaart.

De opleidingen audiologie en logopedie kennen een stijging met een kwart meer studenten (+27 %), terwijl in de opleiding toegepaste psychologie 531 nieuwe studenten (+ 5%) vorige week begonnen aan het academiejaar. Ook in Mechelen kan de hogeschool schitterende cijfers voorleggen.

Gisteren trakteerde Karel Van Roy, directeur en het regiobestuur Mechelen-Antwerpen met een taart van anderhalve meter het personeel in Antwerpen. ‘Het is dank zij hun permanente inzet, hun pedagogische bekwaamheid en hun knowhow dat de hogeschool blijft groeien’, zegt hij.

Ook de andere Antwerpse hogescholen en de universiteit waarderen de positie van Thomas More, ondanks het feit dat de hogeschool behoort tot de associatie KULeuven. Vanaf dit academiejaar zullen de studenten van Thomas More immers mee kunnen genieten van de sportfaciliteiten van de UA en kunnen ze deel uitmaken van de Antwerpse interuniversitaire sportploegen.