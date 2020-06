Speedboot botst met Waterbus op Schelde

Geen alledaags ongeval gisteravond in Antwerpen, want op de Schelde kwam het zowaar tot een aanvaring tussen een speedboot en een waterbus.

Het was op dat moment om 22 uur aan het schemeren. De vier inzittenden van de speedboot zijn door de klap in het water beland. Maar de kapitein van de Waterbus schoot meteen ter hulp en kon hen snel in veiligheid brengen. Er vielen dan ook geen gewonden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.