Bart Smit sluit 13 filialen in ons land, waarvan één in Mortsel.

Tussen februari en oktober volgend jaar moeten 13 Bart Smitwinkels dichtgaan omdat ze verlieslatend zijn of omdat het huurcontract afloopt. Het filiaal in Mortsel sluit door milieuproblemen.

Het filiaal in Mortsel verdwijnt omdat er 5 maanden geleden in een pand boven de winkel een giftige stof is gevonden. Bart Smit ondervindt stevige concurrentie van de webwinkels. In totaal verliezen 35 van de 163 werknemers hun job.