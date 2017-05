Speelplaats wordt omgetoverd tot avontuurlijke natuurleerplek

Volgende zaterdag opent de ‘Bevervallei’, een avontuurlijke natuurleerplek op basisschool De Bever. De school werkte hiervoor samen met de stad, EcoHuis Antwerpen en MOS provincie Antwerpen.



MOS moedigt scholen aan om in te zetten op avontuurlijke natuurleerplekken op de school. Dit om de verbondenheid van de kinderen met de natuur te versterken. De MOS-begeleiders gaven het voorbije jaar trajectbegeleiding aan het schoolteam van de Bever. Gedeputeerde Rik Röttger is blij met het resultaat. “De MOS-begeleiders gaven het voorbije jaar trajectbegeleiding aan het schoolteam van de Bever. Alle leerkrachten en de kinderen werden intensief betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van de plannen. Dankzij de vele vrijwilligers werd de natuurleerplek een echte avontuurlijke plaats, die ook intensief gebruikt zal worden tijdens de lessen.”



Basisschool De Bever is gelegen in een natuurarme buurt in Deurne. De nieuwe speelplaats is dan ook een echte aanwinst. Kinderen kunnen nu elke dag de natuur beleven. Ze ervaren er verschillende natuurelementen: water, houtsnippers, kiezels en groen. Er zijn heuvels, bruggetjes, een tunnel, een wilgenhut en een boomstammenparcours. Op een relatief kleine ruimte valt nu zoveel te leren en beleven dat de kinderen zich nooit meer vervelen. Ook bij de bouw werden zowel kinderen, ouders als schoolteam betrokken.

(foto : © MOS provincie Antwerpen)