De groenteteeltboeren zijn boos. Vooral de boeren die Chinese kool en broccoli teelten. Ze nemen het niet langer dat er zo'n stricte wetgeving is rond het mesten. Want de boeren mogen maar een beperkte hoeveelheid kunstmest gebruiken. Veel te weinig om de planten volwaardig te laten groeien. En dus moeten de boeren kiezen: of een slechte groente afleveren of de wet overtreden en zo een boete riskeren.