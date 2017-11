Speeltuig met asbest verwijderd in Stadsboerderij

Op de Stadsboerderij in Wilrijk is het speeltuig waarin asbest werd aangetroffen vandaag verwijderd.



Het gaat om een betonnen buis waar kinderen doorheen konden kruipen. Nadat daarin asbest was aangetroffen werd de buis al afgeschermd. Vandaag kwam een gespecialiseerde firma ter plaatse om de buis te verwijderen. Volgens de stad is er nooit gevaar geweest voor de gezondheid en zijn er de voorbije twee jaar geen kinderen meer door de buis gekropen.