Speeltuigen aan pleintje Meetjeslandstraat weggehaald

De speeltuigen aan het omstreden speelplein in Hoboken zijn weggehaald. Anderhalf jaar geleden liet burgemeester Bart De Wever het pleintje aan de Meetjeslandstraat met hekken afsluiten. Na protest van enkele buren, omdat het volgens hen te veel overlast veroorzaakte.

Nu door de corona-maatregelen àlle speeltuinen in Antwerpen zijn afgesloten, schieten ze in Hoboken plots in actie. De speeltuigen zijn zopas afgebroken, de blauwe rubberen ondergrond is er verdwenen. Om plaats te maken voor extra bomen en struiken, en het plein aan de Meetjeslandstraat zo een groener karakter te geven. Op drie andere plekken in de buurt komen er in ruil enkele speeltuigen voor de allerkleinsten.