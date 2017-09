Spektakelmusical '40-'45 in gedrang door vergunningsprobleem met locatie

De gemeente Beveren weigert een noodzakelijke bestemmingswijziging voor de locatie in deelgemeente Kallo waar Katoen Natie-topman Fernand Huts een theaterloods wil neerpoten voor de spektakelmusical ‘40-’45. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Huts bevestigt het probleem, maar stelt dat de bouw in ieder geval doorgaat. “Alles is besteld, we kunnen nu niet meer terug”, zegt hij in een reactie aan Belga. “Als de musical inderdaad niet zou kunnen plaatsvinden, zullen we er een alternatieve invulling voor zoeken die allicht meer aanleunt bij onze eigen activiteiten.”

De theaterloods werd speciaal voor Studio 100 gepland om er met onder meer bewegende tribunes te kunnen werken zodat de toeschouwers vanuit verschillende hoeken van de show zouden kunnen genieten. “Het gaat om een investering van 12 miljoen euro als mecenaat voor dit project, dat een wereldprimeur zou zijn op technologisch vlak”, aldus Huts. “De bouwvergunning is in orde, dus het is in volle opbouw. Wij gaan het dan ook gewoon sleutel-op-de-deur afleveren tegen volgend najaar.

Studio 100 zal wel naar een andere oplossing op zoek zijn, maar dat zal nooit zo op maat zijn als dit en ook de timing wordt problematisch. Bovendien is het de vraag wie nog zo gek zal zijn om zo’n investering te doen. Maar we nemen Studio 100 niets kwalijk, dit is niet hun fout.”

De gemeente Beveren, die het project aanvankelijk genegen was, weigert de bestemmingswijziging na “verschillende negatieve adviezen” omdat de locatie vlak bij een aantal chemische bedrijven ligt. “In de regio werken 42.000 mensen, maar als er dan ‘s avonds als die mensen naar huis zijn 1.600 mensen naar een voorstelling komen kijken, is er plots een probleem”, zegt Huts daarover. “De ligging is nochtans uitstekend op vlak van mobiliteit.”