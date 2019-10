Het tennistornooi de European Open belooft een echte topeditie te worden. De organisatie kan opnieuw uitpakken met een grote naam. Want de Zwitser Stan Wawrinka is toegevoegd aan de deelnemerslijst. De Zwitser is 34 en won in het verleden al drie grand slams. Hij was een tijdje out met een zware knieblessure, maar is nu aan een sterke comeback bezig en staat al opnieuw 21ste op de wereldranglijst. Op de voorbije US Open bereikte hij nog de kwartfinale, nadat hij onder meer Novak Djokovic klopte. Naast Wawrinka doen ook al zeker Andy Murray, Gaël Monfils en uiteraard onze Belgische topper David Goffin mee. De European open begint op 13 oktober.