Spelers Antwerp vertrokken op winterstage naar Spanje

In het veldrijden werd vanmiddag de Azencross in Loenhout betwist. Met Mathieu van der Poel geen verrassende winnaar, maar de sfeer was opperbest in Loenhout. De Azencross wordt ook wel eens de meest sfeervolle cross van het seizoen genoemd. Wij gingen vanmiddag zelf die sfeer eens opsnuiven.