Spelers Antwerp zullen zaterdag met eenhoorn het veld op lopen

Vandaag nemen vrienden en familie afscheid van Loes, die bij een verkeersongeluk in Schoten om het leven kwam. De kleine Loes zal jammer genoeg voor altijd 7 jaar blijven.

Royal Antwerp Football Club leeft enorm mee met de vrienden en familie van Loes. Zij maken deel uit van de grote rood-witte familie. Op vraag van de ouders uitten vrienden en familie én alle mensen die intens met dit drama meeleven de afgelopen dagen het beeld van Loes’ lievelingsdier, de eenhoorn. Dat deden ze via de sociale media en door tekeningen en knuffels van eenhoorns, glitters en hartjes op te hangen. Ook werd een enorm bloementapijt in de vorm van een eenhoorn gecreëerd, vlakbij de Sint-Cordulakerk in Schoten waar de begrafenisplechtigheid plaatsvindt.

Uit medeleven om dit bijzonder tragische nieuws en ter nagedachtenis van kleine Loes zullen de spelers van Royal Antwerp FC zaterdag met een eenhoorn knuffel het veld oplopen. De knuffels na de wedstrijd aan de kinderafdeling van ZNA bezorgd zodat ze terechtkomen bij zieke en hulpbehoevende kinderen. Sinds het vernemen van het tragische nieuws plaatste de club ook een grote afbeelding van een eenhoorn op de LED-schermen aan het stadion.

Tijdens de wedstrijd zal bovendien volgende boodschap op de LED-boarding langs het veld verschijnen: “Troosten is verdriet ademruimte geven. Troosten is luisteren. Troosten doe je samen.” gevolgd door “Zit je met vragen? Ouders van Verongelukte Kinderen (ovk.be) wil helpen.”

Het overlijden van Loes roept misschien ook pijnlijke herinneringen op bij andere families en vriendengroepen. Elk ongeluk is er één teveel. Elk te betreuren slachtoffer is er één teveel. We roepen als club de OneRedFamily op om mensen te steunen in hun rouwproces. Hoe je dat kan doen, legt de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) je uit op haar website.

Bij deze doet het Antwerpbestuur een warme oproep aan alle supporters om ter nagedachtenis van Loes en uit medeleven met vrienden en familie en met alle families die met soortgelijk leed zijn geconfronteerd om zaterdagavond het even stil te maken, een kaars te branden of een tekening te maken… "Troosten doe je samen. Troosten kan op vele manieren. Neem daarom zeker ook eens een kijkje op ovk.be." aldus het persbericht