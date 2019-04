"Spelers met gedachten al in play-offs"

In de tweede klasse van het basketbal waren ze al toe aan de slotspeeldag. En daar stond met Gent - Oxaco nog een echte topper op het menu.

Gent staat derde in de stand, Oxaco, team green, een plekje hoger. En het is ook wel te zien dat het verschil klein is. De wedstrijd gaat goed op en neer. Beide clubs geven elkaar geen duimbreed toe. Halfweg leiden de Oost-Vlamingen met vier puntjes, maar in de tweede helft loopt Oxaco dan weer zes punten uit. Een zege ligt binnen handbereik, maar in het slot is Gent toch gewoon beter. De thuisploeg wint met 77-72.