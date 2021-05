Nieuws Spelers van auti voetbal mogen naar de Bosuil

De spelertjes van auti voetbal Hove beleven vandaag een topavond: ze mogen op de Bosuil naar de wedstrijd Antwerp - Anderlecht gaan kijken. Auti-voetbal is voetbal voor kinderen met autisme en gedragsstoornissen, een project dat Hove in oktober is gestart.