Speurders pakken negen pedohunters op

De Antwerpse politie heeft deze week negen personen opgepakt op verdenking van pedojagen. De zogenaamde pedohunters speuren actief naar pedoseksuelen op sociale media. Hun doel: de vermeende kindermisbruikers in de val lokken, confronteren en hen aan de schandpaal nagelen. Hierbij worden bedreigingen en geweld niet geschuwd. De onderzoeksrechter heeft twee verdachten onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Politie en parket geven hiermee een krachtig signaal dat het recht in eigen handen nemen niet wordt getolereerd.

Het waren speurders van de afdeling INTEL die, uit analyse van sociale media, op een gesloten Facebook-groep stootten waarin wordt opgeroepen om te jagen op mannen met een pedoseksuele voorkeur. Daarop startte de dienst personen van de Antwerpse lokale recherche, team diefstallen met geweld, een onderzoek. Doortastend recherchewerk en een intensieve samenwerking met INTEL leidde al snel tot de identificatie van tien Belgische verdachten die zich actief organiseren in het pedohunten.

Huiszoekingen

Tijdens tien simultane huiszoekingen op verschillende locaties in Vlaanderen werden negen personen opgepakt. Het gaat om 8 mannen en 1 vrouw, allen tussen 20 en 38 jaar oud. Verschillende diensten van de lokale recherche sloegen hiervoor de handen in elkaar. Bij twee verdachten werden een arsenaal aan wapens en munitie in beslag genomen. Het gaat om negen illegale vuurwapens, vier geregistreerde vuurwapens, zeven airsoftwapens, acht dolken, twee boksijzers en een matrak.

Onderzoek naar criminele feiten

Verder onderzoek moet uitwijzen of de wapens werden gebruikt bij eventuele criminele feiten. Tijdens de huiszoekingen werden ook heel wat gsm’s, laptops en tablet in beslag genomen. Uit de analyse van deze informatiedragers en de socialemediaprofielen moet blijken of de burgerwacht effectief slachtoffers heeft gemaakt. Zeven verdachten konden na verhoor beschikken, twee mannen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Niet toelaatbaar

Pedohunten is in ons land een relatief nieuw fenomeen. Via chatrooms lokken de jagers vermoedelijke pedofielen naar een fysieke afspraak voor een confrontatie. Bij onze noorderburen kende zo’n jacht al een dodelijk slachtoffer. Hoewel pedohunters soms worden verheerlijkt, kan de politie niet toelaten dat mensen zelf voor rechter spelen. Ook niet wanneer ze denken dat iemand iets doet dat verboden is. Wie een vermoeden heeft van kindermisbruik, moet hiermee naar de politie stappen.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)