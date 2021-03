Nieuws Speurders vinden opslagplaatsen met criminele gelden.

De federale gerechtelijke politie heeft begin maart zes mannen opgepakt in een dossier rond zogenaamde money drops, dat zijn plaatsen waar criminele gelden tijdelijk worden opgeslagen. In twee appartementen aan de IJzerlaan werd bijna 293.000 euro cash gevonden, in een huis in Schilde nog eens 55.000 euro cash. Tijdens de zoekingen werden ook een geladen pistool en telefoons in beslag genomen. Het lijkt er op dat deze organisatie zich bezighield met grote geldtransacties binnen het criminele milieu.