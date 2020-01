Speurders zoeken eigenaars van juwelen

Tijdens een huiszoeking hebben speurders van de lokale recherche meer dan honderd juwelen aangetroffen die vermoedelijk afkomstig zijn van woninginbraken. Werd jij slachtoffer van een inbraak? Bekijk de teruggevonden spullen online.

Het team eigendommen van de lokale recherche is gespecialiseerd in dossiers rond woninginbraken. Bij een huiszoeking vonden de speurders een grote hoeveelheid juwelen terug. Het gaat onder meer om horloges, halskettingen, oorbellen, armbanden en ringen. De spullen werden naar alle waarschijnlijkheid gestolen uit woningen in de stad Antwerpen en/of gemeentes in de ruime omgeving.

Bekijk uw spullen online

Om slachtoffers nog beter van dienst te zijn, stelt Politiezone Antwerpen deze teruggevonden gestolen goederen online tentoon. Herken je een gestolen voorwerp op de website? Dan kan je meteen doorklikken naar een formulier waar je je contactgegevens en het pv-nummer kan invullen.

Bewijsmateriaal nodig

Je komt enkel in aanmerking als je de diefstal ook effectief hebt aangegeven bij de politie. Na inzending komt het formulier onmiddellijk bij de lokale recherche terecht. De speurders nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op. Houd er rekening mee dat je sowieso moet kunnen aantonen dat de juwelen jouw eigendom zijn. Bewijsmateriaal is noodzakelijk. Teruggave gebeurt alleen na toestemming van het parket.