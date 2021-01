Speurhonden kunnen vanaf februari corona opsporen

Een tiental speurhonden zal vanaf februari ingezet worden om corona op te sporen. Dat zegt Chris Callewaert van de UGent. De dieren blijken erg goed in het detecteren van de ziekte in zweetstalen en zijn op die manier zelfs nuttiger dan de klassieke PCR-test. Indien de honden de verwachtingen inlossen, wil de taskforce op termijn honderd bijkomende dieren trainen om bijvoorbeeld op festivals besmettingen te gaan detecteren.

Professor Callewaert, verbonden aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, beschouwt de voortgang die elf honden in het opleidingsprogramma boeken als erg hoopvol. De dieren zijn in dienst van verschillende diensten zoals het leger, de politie en de brandweer. Ze hadden voorheen andere taken, maar lijken uiterst geschikt om coronabesmettingen op te sporen. Dat zou niet gaan zoals bij politiecontroles naar drugs, maar wel op basis van afgenomen stalen die afzonderlijk aan de honden worden voorgelegd. In eerste instantie wil de taskforce de dieren inzetten op plaatsen zoals luchthavens en stations. Ze kunnen een bijkomende troef zijn, bovenop de coronatesten met neuswissers.

Van de dertien honden die aan de training van zowat zes maanden zijn begonnen, blijven er nu elf over. Verschillende hondenrassen zijn in staat om de taak tot een goed einde te brengen. De taskforce maakt onder meer gebruik van Mechelse herders en labradors. De receptoren in de neus van het dier stellen hen in staat om het onderscheid te maken. Maar daar is wel een langdurige training voor nodig, waarbij de honden een staal krijgen en beloond worden als ze dat achteraf kunnen terugvinden. De onderzoekers zien verschillende voordelen tegenover PCR-testen. De dieren zijn mogelijk ook in staat om sneller te ruiken wanneer iemand besmet is met het virus dan bij klassieke PCR-testen. Die laatste zijn ook minder nauwkeurig omdat ze vaak niet snel genoeg geanalyseerd kunnen worden en op die manier sneller minder nauwkeurige resultaten opleveren.

(foto Pixabay)