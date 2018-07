Klopjacht op exotische spin in Lidl Wilrijk

In het Wilrijks filiaal van de supermarkt Lidl is een exotische spin gesignaleerd. Een gespecialiseerde firma is op zoek naar het dier.

De spin werd door een klant gezien op een tros Colombiaanse bananen in het koelvak. Na opzoekingswerk kwam hij erachter dat het de zeer gevaarlijke Braziliaanse zwerfspin kon zijn. Experts die de foto later bekenen kwamen er echter achter dat het waarschijnlijk een minder gevaarlijke variant van de spin is. Toch liet Lidl vanmorgen voor openingstijd een gespecialiseerde firma op zoek gaan naar het beestje. De spin is echter niet teruggevonden. De vestiging opende toch op het normale uur.