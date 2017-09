'Spitsmijden' is groot succes in Antwerpen

Chauffeurs belonen met een etentje wanneer ze uit de spits blijven, blijkt te werken. De voorbije twee weken hebben automobilisten al 900 keer de spits vermeden.

De stad Antwerpen en Olympus Mobility hebben op 1 september het project gestart. Het idee is overgewaaid van onze Noorderburen. Het principe is eenvoudig: werknemers die in Antwerpen wonen of werken en normaal gezien tijdens de spitsuren op de baan moeten zijn, worden beloond met een waardebon van 7 euro als ze bijvoorbeeld vroeger of later vertrekken.

Zo'n 142 bedrijven, goed voor een 500 tal werknemers doen al mee met het project. Spitsmijden is dus een succes en wordt nu zes maanden verlengd.