Spitsmijden Antwerpen op zoek naar 3000 deelnemers

Olympus Mobility startte begin september 2017 ‘spitsmijden Antwerpen’ op in het kader van Slim naar Antwerpen. Al 187 bedrijven en 650 werknemers doen mee waardoor er tot nu toe een 2000-tal spitsmijdingen werden gerealiseerd.

Olympus gaat nu een stap verder en biedt vanaf vandaag aan alle deelnemende bedrijven een volwaardige mobiliteitsapp aan, die het volledige mobiliteitsbudget van werknemers beheert. Met deze app rekent Olympus Mobility tegen eind maart 2018 op 3000 deelnemers. De stad Antwerpen zet met het initiatief Slim naar Antwerpen sterk in op de bereikbaarheid van de stad. Hiervoor werkt de stad samen met heel wat partners, waaronder Olympus Mobility. Deze app werd via een Europese aanbesteding geselecteerd om spitsmijdingen te realiseren.

De 650 werknemers die al in het project ‘spitsmijden Antwerpen’ stapten, gebruiken de Olympus-app. Deze registreert spitsmijdingen als werknemers voor of na de spits toekomen of vertrekken in Antwerpen. Ook als ze het openbaar vervoer gebruiken, naar het werk fietsen of thuis werken, telt de app een spitsmijding. Via de Olympus-app kunnen ook tickets voor openbaar vervoer, fietsdelen, autodelen en parkeren gekocht en afgerekend worden op één factuur voor de werkgever, waarbij de app het best mogelijke tarief voorstelt. Om de app nog interessanter te maken, worden nu twee bijkomende stappen gezet.

Aan de slag met een mobiliteitsbudget

Ten eerste zien de deelnemende bedrijven de spitsmijden-app omgevormd tot een ‘full-mobility-app’ met één toegang tot autodelen, fietsdelen, trein, tram, bus en parkeren. Vanaf vandaag beschikken dus 187 Antwerpse bedrijven over de eerste echte ‘Mobility as a Service’ in Antwerpen. Zo kunnen ze op eenvoudige wijze aan de slag met een mobiliteitsbudget voor hun werknemers. De Olympus-app kan zowel ingezet worden voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen.

De ambitieuze doelstelling is om het aantal deelnemers te laten stijgen tot 3000 werknemers tegen eind maart 2018.

Gepersonaliseerd mobiliteitsadvies voor werknemers en bedrijven

Ten tweede krijgen werknemers vanaf nu ook gepersonaliseerd mobiliteitsadvies op basis van inzichten in hun verplaatsingsgedrag en persoonlijke situatie.

Een voorbeeld : De Olympus-app van Jan registreert dat hij dagelijks met de wagen de P+R Linkeroever - Blancefloerlaan passeert op weg naar zijn werkplaats en bovendien ook een gelegenheidsfietser is. De app zal Jan adviseren om zijn auto te parkeren op een P+R en het laatste stuk met een Velo af te leggen. Als Jan zijn woon-werkafstand kleiner is dan 8 km krijgt hij bovendien het advies om eens met de fiets naar zijn werk te gaan. Bovendien krijgt hij als extra info ook de stimulerende fietsmaatregelen van stad Antwerpen te zien. Dit alles om hem te verleiden om slim naar Antwerpen te komen.

Het bedrijf zelf krijgt een inzicht (anoniem) over het potentieel aan alternatieve vervoersmodi voor haar personeel.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit:“De Olympus-app is een reisapp die aan werknemers van deelnemende bedrijven alle mobiliteitsalternatieven op één platform aanbiedt,” vertelt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. “De eenvoud van dit verhaal kan werknemers over de streep halen om spitsmijdingen te realiseren en om de verschillende mobiliteitsdiensten te gebruiken. Dit is een geweldige opportuniteit voor bedrijven om met Mobility as a Service aan de slag te gaan.”

Hoe kunnen bedrijven deelnemen?

De app en het mobiliteitsbudget worden aangeboden via de werkgever. Werknemers kunnen zich niet zelf inschrijven, maar elk bedrijf kan kosteloos deelnemen door zich online in te schrijven op de website http://www.spitsmijden-antwerpen.be. Werknemers van deelnemende bedrijven krijgen vervolgens een login voor de Olympus-app, die zij makkelijk zelf kunnen downloaden op hun smartphone. De app registreert automatisch spitsmijdingen en geeft toegang tot een heleboel mobiliteitsoplossingen. Wie inspanningen doet om de spits te mijden, mag daarvoor bovendien rekenen op beloningen dankzij de medewerking van de Antwerpse middenstand.