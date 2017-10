Er is vanmiddag een spontane staking uitgebroken bij het personeel van Carrefour in Schoten. Het zou gaan om een personeelslid dat ontslagen werd.

Sinds half 4 is de Carrefour in Schoten gesloten. Het personeel heeft het werk neergelegd omdat een collega werd ontslagen wegens een beroepsfout. De man had 24 jaar dienst.