Spontane staking De Lijn zorgt voor veel hinder (VIDEO)

Minstens 15 procent van alle goederentrafiek in de Antwerpse haven moet tegen 2025 via het spoor gaan. Dat is één van de eisen van ondernemersorganisatie Voka-Kamer van Koophandel. Ze stelde zonet haar Routeplan 2025 voor, een plan over waar we binnen zes jaar moeten staan. Voka kijkt niet alleen naar het vrachtverkeer. Ze vraagt dat er ook deelfietsen, deelscooters en deelwagens worden aangeboden in het havengebied.