Spontane staking: grote hinder op Antwerpse bussen

Door een spontane vakbondsactie rijden er op twaalf stadslijnen in het centrum van Antwerpen vanmiddag zo goed als geen bussen. Dat meldt De Lijn.

De chauffeurs van stelplaats Zurenborg zijn ontevreden over een tijdelijke aanpassing van de dienstroosters. Door werken aan de Rooseveltplaats moeten bussen voor een periode van drie maanden omrijden. Daarvoor deed De Lijn een aanpassing aan de werkroosters voor de chauffeurs op lijn 17.

Die maatregel, die volgens de vervoermaatschappij een tijdelijke en lichte aanpassing is, stuit op ontevredenheid. De vakbondsactie heeft impact op de stadslijnen 7, 13, 14, 142, 762, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 33 in Antwerpen-centrum. De trams en streeklijnen rijden wel normaal.

Volgens de christelijke vakbond ACV is de aanpassing aan lijn 17 deel van de oorzaak van de actie, maar gaat de ontevredenheid verder dan dat. "Er zijn al een aantal maanden gesprekken over dienstwijzingen in de regio stad, maar de laatste weken zaten die onderhandelingen in het slop", zegt secretaris Jo Van der Herten. "Daarom hebben wij drie weken geleden een stakingsaanzegging gedaan om opnieuw druk op de gesprekken te zetten."

Omdat het daarna volgens het ACV enkel nog tot een "dovemansgesprek" kwam, deden de chauffeurs van stelplaats Zurenborg een symbolische actie met aflossing van chauffeurs op de stelplaats in plaats van op de route. "De directie heeft toen laten weten dat ze sancties zou opleggen, wat een aanval is op het stakings- en actierecht", zegt Van der Herten. "Dat is bij de chauffeurs in het verkeerde keelgat geschoten, wat nu geleid heeft tot de spontane staking."

Van der Herten benadrukt dat de chauffeurs zelf beslist hebben om tot actie over te gaan en betreurt dat het gebeurt op de eerste schooldag. "Maar naar mijn mening heeft De Lijn dit over zichzelf afgeroepen." Vakbonden en directie zitten woensdagvoormiddag samen voor overleg, maar dat lijkt dinsdag niet voldoende voor de chauffeurs om opnieuw aan het werk gaan. "Vandaag (dinsdag) wordt er niet meer uitgereden, ik verwacht ook dat er morgenvroeg (woensdagochtend) maar weinig bussen zullen rijden in Antwerpen-centrum", zegt Van der Herten.

