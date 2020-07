Spontane staking in verschillende Brantano-winkels

In verschillende vestigingen van schoenenketen Brantano, onderdeel van de noodlijdende modegroep FNG, is vanochtend een spontane staking uitgebroken. Dat meldt Sven De Scheemaeker van de christelijke vakbond ACV Puls.

Aan de basis van de actie ligt een vergissing. Het FNG-personeel kreeg van het sociaal secretariaat een individuele jaarrekening tot eind juli, terwijl dat document normaal pas na een volledig jaar wordt verstuurd. 'Dat veroorzaakte grote paniek in de winkels. Ik heb dan gebeld met Paul Lembrechts (de CEO van FNG,red) en die zei dat het om een vergissing ging. Ze zijn zich aan het voorbereiden op een eventueel faillissement en in het kader daarvan hadden ze SD Worx gevraagd die individuele rekening te maken tot eind juli, maar het was niet de bedoeling dat die in de mailbox van elke werknemer zou terechtkomen.'

Vooral in Antwerpen en West-Vlaanderen besloten werknemers om de winkels niet open te doen. 'Ze hebben zelf beslist dat de maat vol is. Ze willen duidelijke antwoorden, liefst vandaag nog', aldus De Scheemaeker. Onder meer de flagshipstore op de Meir in Antwerpen zou niet open zijn. De directie van Brantano was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.