Spookrijders aan de Waaslandtunnel

Het stormweer leidt ook tot hinder voor wie zich nog moet verplatsen. In Mortsel zijn er takken op de bovenleiding van spoorlijn 27 tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint beland. Het treinverkeer is daar onderbroken en wordt omgeleid via lijn 25 langs Mortsel-Deurnesteenweg, waardoor er slechts een beperkte impact is. Elders in de provincie Antwerpen zijn er ook problemen voor het treinverkeer van en naar Nederland. Treinen maken geen gebruik van de lijn via het station Noorderkempen (Brecht), volgens spoornetbeheerder Infrabel door problemen op het Nederlandse spoornet. Alle treinen rijden om via Roosendaal. Ook tussen Puurs en Sint-Niklaas is er voorlopig geen treinverkeer mogelijk omdat er een slagboom de bovenleiding zou hebben geraakt. Op de E313 ter hoogte van Antwerpen-Oost richting Ranst is er dan weer slechts één rijstrook beschikbaar door een omgevallen boom