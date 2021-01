Spookrijders en 'zwartrijders'

Heel wat bestuurders rijden de Beggaardenstraat in de verkeerde richting in. Het verkeersondersteuningsteam van de regio West heeft er gisteren een tijdje postgevat en kon twaalf bestuurders betrappen op de derdegraads overtreding.

Een van de bestuurders die betrapt werden reed met een voorlopig rijbewijs maar had nog iemand aan boord zonder rijbewijs. En dus voldeed de man niet aan de voorwaarden om achter het stuur te kruipen. Hij had ook geen 'L' aangebracht, er was geen wettelijke begeleider en de man had geen identiteitskaart op zak. Hij moest te voet verder en zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter. Ook in de Kasteelstraat is een leerling-bestuurder betrapt die de voorwaarden voor een voorlopig rijbewijs niet naleefde. In de Graaf van Hoornestraat moest een bestuurder zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen afleveren na een positieve speekseltest.

In de Sint-Katelijnevest trok een auto de aandacht van de politie omdat er vooraan geen kentekenplaat bevestigd was. Toen de bestuurder aangesproken werd, namen de agenten een ontegensprekelijke cannabisgeur waar. De speekseltest bevestigde dat ook nog eens. De 30-jarige bestuurder moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren ... als hij dat zou hebben. Maar hij had geen rijbewijs. De auto werd op vraag van het parket getakeld. Aan de Ernest van Dijckkaai reed nog iemand rond zonder rijbewijs. Ook zijn auto werd geïmmobiliseerd. De politie rechter zal later beslissen wat er met de wagens van de twee gebeurt. Er is ook nog een auto aangetroffen dat niet geldig verzekerd was.

(foto © Belga)