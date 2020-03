Spookschip in de Antwerpse haven

In de Antwerpse haven ligt er al een jaar een spookschip. Het Antwerpse Havenbedrijf gaat dat schip nu openbaar verkopen. De Basel Express was eigenlijk een varende ramp toen het vorig jaar aanmeerde in Antwerpen. Met heel wat inbreuken op de veiligheidsregels, beschimmeld voedsel aan boord, personeel dat niet correct betaald werd. De autoriteiten lieten het schip aan de ketting leggen. De bemanning is al een tijdje vertrokken, maar het schip ligt nu al een hele poos te beschimmelen in het Vijfde Havendok. Er komt dus wel een openbare verkoop, al is de vraag WANNEER. Experts vermoeden dat het schip tot schroot wordt verwerkt. Want de boot opnieuw zeewaardig te maken kost veel geld. Met het geld dat de verkoop oplevert, kunnen de schuldeisers, in de eerste plaats de bemanning, betaald worden.