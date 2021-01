Een opvallende corona-maatregel. Want je mag de grens vanaf morgen niet over. Zelfs niet al wandelend of fietsend in het bos. Je mag alleen nog naar het buitenland reizen als dat essentieel is. En een boswandeling is dat niet meteen. De politie zal in het bos steekproeven houden om te zien of niemand de Belgisch-Nederlandse grens overwandelt.