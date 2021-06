Spoor Oost wordt spuitenfestival

In Antwerpen heeft het vaccinatiedorp op Spoor Oost dinsdagavond overuren moeten draaien. Door een menselijke fout werden 538 Moderna-vaccins te veel uit de koelkast gehaald en in spuiten geplaatst. Die moesten vervolgens allemaal worden geprikt om ze niet te moeten weggooien. De reservelijst en het oproepen van onder meer brandweerlui, vrijwilligers van het vaccinatiedorp zelf en een aantal passanten bracht de oplossing.

Een Moderna-vaccin is eens het in een spuit zit, nog slechts 6 uur houdbaar. De fout leverde dinsdagavond dan ook de nodige logistieke problemen op voor het vaccinatiedorp. 'We zijn meteen begonnen met het gebruiken van de reservelijst, maar QVax werkt maar tot 22 uur', zegt Tom Van de Vreken van uitbater ZNA. 'We hebben nog zowat 300 mensen via die weg kunnen bereiken. Voor de rest hebben we brandweerlui van de zones Antwerpen en Rand opgeroepen en vrijwilligers van het vaccinatiedorp zelf. Tot slot boden zich nog een aantal mensen spontaan aan die de boodschap al hadden horen waaien.'

Omstreeks half één kon uiteindelijk de laatste spuit worden gezet. ZNA maakt zich sterk dat de fout verder geen gevolgen zal hebben. 'De mensen die ingepland waren voor een Moderna-vaccin de komende dagen kunnen op hun twee oren slapen', stelt Van de Vreken. 'Er is voldoende voorraad en er worden nog grote leveringen verwacht. Ook voor de tweede prik van de extra opgeroepen mensen verwachten we geen problemen.' Ter vergelijking: er stonden dinsdag meer dan 7.000 vaccinaties gepland in het Antwerpse vaccinatiedorp.

