Organiseer de vaccinatiecentra per arrondissement of per huisartenwachtpost. Dat is de conclusie van een onderzoek van de universiteit Antwerpen. De onderzoekers gingen na hoe zo veel mogelijk mensen op een efficiënte en betaalbare manier kunnen worden gevaccineerd. Het is haalbaar, is hun conclusie, maar het blijft een bijzonder veeleisende logistieke operatie.