Spoorbond vraagt dat loketten gesloten blijven

De socialistische spoorvakbond vraagt dat de NMBS snel alle loketten sluit. Hun aanwezigheid is niet essentieel voor het treinverkeer nu er omwille van het nieuwe coronavirus een beperktere treindienst van nationaal belang in voege is, zegt de bond.

De invoering van het aangepaste vervoersplan afgelopen maandag voldoet wel aan de vraag van ACOD Spoor, klinkt het in een persbericht en mededeling op de website. De spoorbond wil naar eigen zeggen de gezondheid van iedereen beschermen en de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. 'We willen immers dat enkel de essentiële taken voor een goede uitvoering van het aangepaste vervoersplan worden uitgevoerd. De aanwezigheid van bijvoorbeeld het loketpersoneel is volgens ons niet essentieel voor het treinverkeer.' De vakbond stelt ook vast dat een deel van het betrokken personeel niet-dringende taken krijgt. ACOD Spoor spreekt daarom van het onnodig blootstellen aan mogelijke gezondheidsrisico's. De spoorbond hekelt voorts dat de directie in deze uitzonderlijke omstandigheden bijvoorbeeld in de werkplaatsen 'te allen prijze' een maximale personeelsbezetting nastreeft.