Spoorbruggen in haven onbruikbaar wegens niet stevig genoeg

Het spoorwegennet in de Antwerpse Waaslandhaven loopt mank. Dat zegt DP World, een van de grootste containerverhandelaars in Antwerpen. Het probleem is vooral groot aan het Deurganckdok. Daar vlakbij is twee jaar geleden de Kieldrechtsluis geopend. Maar de spoorbruggen over die sluis kunnen nog altijd niet worden gebruikt. Verschillende trein-transporteurs haken af, omdat ze het niet zien zitten hun goederen telkens kilometerslang te laten omrijden.