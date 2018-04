Spoorwegvakbond niet akkoord met kader 'zware beroepen'. Mogelijk volgen er acties

De pensioenregeling voor de zware beroepen die is afgesproken door de regering valt slecht bij de socialistische spoorvakbond. 'Dit ligt zwaar op de maag van het personeel. We zullen dan ook gepast reageren', waarschuwt Ludo Sempels, voorzitter van ACOD Spoor.

De regering heeft het kader vastgelegd voor de zware beroepen. Wie een zwaar beroep uitoefent, kan vroeger met pensioen of zal een hoger pensioen krijgen. De criteria worden: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium.

ACOD is niet tevreden. Door de beslissing van de regering 'zal geen enkel lid van het spoorwegpersoneel nog voor de leeftijd van 60 jaar met pensioen kunnen gaan en worden de pensioenen van alle spoorwegpersoneelsleden naar beneden herzien'. Het pensioendossier leeft sterk bij het personeel, verzekert Sempels. 'Het is ons opgelegd, zonder sociaal overleg. De tantièmes worden afgeschaft. We zullen langer moeten werken voor minder pensioen.'

ACOD is niet onder de indruk van de overgangsperiode van twintig jaar die de regering heeft ingebouwd. 'Dat geldt alleen voor het rijdend personeel. Wat met de rest van het personeel?', aldus nog Sempels. De vakbond zal zich nu beraden, 'en op gepaste wijze reageren'. De vakbondsman wil nog niet vooruitlopen over wat die reactie zal inhouden. Eerder heeft ook al de socialistische defensievakbond 'malcontent' gereageerd op de regeringsbeslissing. De militairen, die nu op 56 met pensioen kunnen, willen nog steeds op hun 58ste met pensioen kunnen. 'We willen net als iedereen twee jaar langer werken, maar ze lappen er direct zeven jaar bij', klonk het deze week bij de socialistische vakbond.

