Spoorwerken kruispunten Rooseveltplaats en Kipdorpbrug

De werken aan de Noorderlaan lopen opnieuw vertraging op. De verkeersader tussen Antwerpen en Ekeren wordt al ruim twee jaar lang heraangelegd. Nu blijkt dat de werf pas eind augstus zal kunnen worden opgeleverd. Dat is ruim vijf maanden later dan oorspronkelijk ingeschat. Het heeft onder meer te maken met onverwachte lekken in de riolering.