Tijdens een actie gericht tegen overlast in Deurne kon het wijkteam op zondag 2 sluikstorters en een wildplasser beboeten. Er werden ook 64 parkeerovertredingen beboet in de omgeving van het Bosuilstadion tijdens de wedstrijd. De politie had vooral aandacht voor de in- en uitritten van garages van buurtbewoners en voor plekken waar de vlotte doorgang van hulpdiensten gehinderd werd door de overtreders. In de regio Noord betrapte de politie 3 bestuurders met de gsm in de hand. 3 anderen droegen geen veiligheidsgordel en 4 negeerden een verkeerslicht. Een bromfietser reed met de gsm in de hand door het rood. 1 sluikstorter werd betrapt en maar liefst 68 bestuurder negeerden een verkeersbord op de Vosseschijnlaan.