Sportieve winkeldief betrapt

Gisteravond werd er in een sportwinkel op de Noorderlaan een winkeldief gearresteerd.

Een detective die dagelijks actief is in de zaak, kon de dief vatten en nam hem mee naar een aparte kamer. Daar troffen politie-inspecteurs de 30-jarige man aan. De verdachte had verschillende spullen verstopt op zijn lichaam. Hij bleek ook enkele producten te hebben genuttigd. De verpakkingen had hij daarna weer in de winkel gelegd. De man werd meegenomen naar het bureel voor een fouille en voor vingerafdrukken. Hij zal later worden uitgenodigd voor verhoor.