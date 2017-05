Sporting A leert uw kind fietsen

Sporting A lanceert vandaag de brochure ‘Leer uw kind zelf fietsen’ vol oefeningen en tips om kinderen op een goede manier zelf te leren fietsen. Daarnaast organiseert Sporting A enkele succesvolle sportieve fietsactiviteiten zoals de Fietsschool en het speciale scholenprogramma ‘Kleuters op wieltjes’. Zo zet het Antwerpen mee op de kaart als fietsstad.

De fiets legt op een unieke en spontane manier de link tussen sport, ontspanning en mobiliteit. De fiets wordt immers veel gebruikt voor sportieve ontspanning, zoals fietstochtjes of wielertoerisme, maar ook voor vlotte, functionele verplaatsingen in het dagelijkse leven als woon-werk- of woon-schoolverkeer. In Antwerpen groeit de populariteit van de fiets elk jaar. Zo mag de stad ondertussen spreken van een bloeiende, Antwerpse fietscultuur, die zich onder andere uit in een stijgend aantal fietsers, uitgebreide en aangepaste fietsinfrastructuur, een stijgend aantal fietsenwinkels, fietsblogs en de groeiende verscheidenheid aan soorten fietsen.

Fietsen brengt heel wat voordelen met zich mee: het is een snel transportmiddel, gezond, sportief en goedkoop. Om van de vele voordelen van de fiets te kunnen genieten, moet iemand natuurlijk eerst leren fietsen en de verkeersregels onder de knie krijgen. Het is op dat vlak dat Sporting A zijn schouders mee onder het fietsbeleid van de stad zet met een succesvol activiteitenaanbod waaronder de Fietsschool en het speciale scholenprogramma ‘Kleuters op wieltjes’. Vandaag is ook de brochure ‘Leer uw kind zelf fietsen’ gelanceerd, vol oefeningen en tips om kinderen op een goede manier zelf te leren fietsen.

