Nieuws Sportmonitoren organiseren noodopvang in Schoten

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Morgen start de kerstvakantie voor de kinderen van de kleuter- en lagere scholen. Dat is 1 week vroeger dan normaal met de bedoeling de coronabesmettingen zoveel mogelijk in te dijken. Veel ouders zoeken dan ook opvang voor hun kinderen in die afkoelingsweek. In Schoten en Brecht schakelen ze sportanimatoren en leerkrachten in. Die moeten noodopvang voorzien voor kinderen van bijvoorbeeld ouders die niet kunnen telewerken.