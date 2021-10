Sportpaleis verwacht meer no-shows: "Onterecht. Dit is een veilige omgeving"

Vanavond staat Regi in het Sportpaleis. Het is voor het Sportpaleis het eerste concert sinds lang en met 15.000 verkochte tickets zou de evenementenhal bomvol moeten zitten. Maar het Sportpaleis verwacht dat er opnieuw wel wat 'no shows' zullen zijn. Mensen die niet komen opdagen. Door corona verwacht de Sportpaleisgroep ook de komende weken minder tickets te verkopen. Onterecht, zegt CEO Jan Van Esbroeck. De evenementensector is net een veilige omgeving, vindt hij.