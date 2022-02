Jongerentravel, het reisbureau dat buitenlandse vakanties aanbiedt voor jongeren, is teleurgesteld dat de beslissing over de boosterprik voor 12- tot 18-jarigen nog eens is uitgesteld. 'Jongeren die zich vroeg lieten vaccineren, zijn nu de dupe', reageert manager Katrien Corens woensdagmiddag. De interministeriële conferentie Gezondheid nam woensdag geen beslissing over de boosterprik voor kinderen tussen 12 en 18 jaar. De bevoegde ministers hebben tegen vrijdag een advies gevraagd aan de Commissie Patiëntenrechten. Jongerentravel biedt zomer- en wintervakanties aan voor jongeren. Voor de komende krokusvakantie organiseert het reisbureau voor 1.500 jongeren skireizen naar Oostenrijk. De krokusvakantie start eind februari en in sommige landen, zoals in Oostenrijk, is de boosterprik verplicht als het zes maanden geleden is dat ze hun laatst vaccin hebben gekregen. Volgens Corens heeft Oostenrijk wel een uitzondering gemaakt en is het attest van vaccinatie geen zes maar zeven maanden geldig. Toch vindt Corens het niet kunnen dat de jongeren opnieuw aan het lijntje worden gehouden. 'Zij die zich heel vroeg lieten vaccineren, bijvoorbeeld in juli, zijn hiervan nog altijd de dupe. Zij mogen wel naar Oostenrijk vertrekken maar moeten elke twee dagen een PCR-test afleggen', verduidelijkt Corens. Ze roept de regeringen in België op om dringend een oplossing te vinden voor het probleem en benadrukt ook nog dat die boosterprik voor jongeren wel mogelijk is andere Europese landen. 'Waarom is dat dan in België niet mogelijk', vraagt Corens zich af. Foto Belga