Sprookjes van overal: Wreed Schoon

In bibliotheek Park in Merksem kan u in nog tot en met 20 augustus gaan kijken naar Wreed Schoon, een unieke tentoonstelling over volkssprookjes.

Volkssprookjes reizen graag. Ze doorkruisen ruimte en tijd, verbinden generaties en culturen. In deze expo kan u kijken en luisteren naar een bont palet ongecensureerde volkssprookjes uit meer dan 30 culturen die in België wonen. Maak kennis met Cinderella’s uit alle werelddelen, ghouls, duivels, heksen, slimme dappere meisjes en vrouwen, liefde en lust in alle tinten van de wereld. Bij de expo hoort een bundel van Marita de Sterck. Zij bundelde in haar boek 'Wreed Schoon, volkssprookjes op reis', 48 sprookjes van over de hele wereld. U leest sprookjes uit onder meer Afghanistan, Kosovo, Frankrijk, India, Suriname, Spanje, Togo en Marokko. (bericht en foto : Stad Antwerpen - district Merksem)