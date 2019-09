Meer dan 3.000 kilometer afleggen met een tweedehands auto, een aanhangwagen en drie ton hulpgoederen. Antwerpenaar Walter Wybauw gaat die uitdaging aan samen met zijn dochter van 17, Luna. Ze gaan mensen helpen in het vluchtelingenkamp Kara Tepe in Griekenland. Volgens hulporganisaties is de toestand daar schrijnend.